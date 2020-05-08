Власти Москвы: 12 мая вновь выйдут на работу 500 тысяч горожан

Работники московских предприятий и организаций, деятельность которых возобновится с 12 мая, уже с 8 мая могут оформить себе рабочие пропуска. Власти Москвы ожидают, что на рабочие места после перерыва, связанного с коронавирусом, выйдут более полумиллиона людей.
Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко,
Лысенко также напомнил, что все пропуска проходят обязательную проверку по базам данным Пенсионного фонда, ФНС и МВД. При каких-либо нарушениях в оформлении или во внесённых данных, система автоматически аннулирует пропуск. Это решение можно оспорить, воспользовавшись сервисом i.Moscow.
По состоянию на 8 мая в Москве зафиксировано 98 522 случая коронавирусной инфекции, 10 259 человек выздоровели, 956 больных скончались.
Как ранее сообщал NEWS.ru, московские власти с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС.
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