Власти Москвы готовят девятую масштабную дезинфекцию

https://static.news.ru/photo/d1860e62-9ce5-11ea-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятая по счёту масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в Москве пройдёт 23 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Специальными средствами обработают в том числе дворы, тротуары, парковки, территории МФЦ.

Эксперты сходятся во мнении, что дезинфекция помогает предотвратить распространение вируса. <...> Предстоящее мероприятие будет уже девятым по счёту с конца марта, будем проводить их и впредь столько, сколько потребуется, — цитирует чиновника РИА Новости.

Бирюков добавил, что к дезинфекции привлекут около 70 тысяч специалистов. Они обработают свыше 300 млн квадратных метров разных площадей, недоступных для спецтехники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС РФ направит на территорию Дагестана специалистов и технику для проведения в республике масштабной дезинфекции. В частности, будут обеззаражены социальные объекты, сообщили 19 мая представители пресс-службы министерства.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111), умерли 3388 человек (+139). В Москве — 161 397 (+3190) заболевших, 47 413 выздоровели (+3831), 1934 скончались (+67).