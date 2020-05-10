Власти крымского города Саки запоздало поздравили ветерана 10 мая

https://static.news.ru/photo/d6e86366-92e8-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Администрация крымского города Саки не поздравила 95-летнего ветерана с Днём Победы, пока дочь фронтовика Галины Романько не рассказала об инциденте в СМИ.

По информации издания «Подъём», утром городские власти рассказали о концертах, которые прошли во дворах всех ветеранов Великой Отечественной войны. В 18:40 «Подъём» опубликовал заметку о забытой властями Галине Романько, и вскоре чиновники начали звонить ветерану.

В итоге представители мэра прибыли 10 мая. Её дочь сообщила, что для ветерана привезённые чиновниками подарки не играли особой роли, в отличие от своевременных проявлений внимания, которых женщина не получила, — отметили в издании.

Как писал NEWS.ru, власти Оренбурга извинились перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади ко Дню Победы.