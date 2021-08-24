Власти Крыма поблагодарили Зеленского за пиар полуострова

Организованная Украиной «Крымская платформа» послужила хорошим пиаром российского полуострова. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что благодаря саммиту Крым вновь оказался в мировой повестке, в СМИ вышли сотни посвящённых ему статей и сюжетов.

И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и всё за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай ещё, — сказал Крючков.

Он добавил, что саммит был пустым мероприятием. С его проведением ничего не изменилось. Над Крымом «всё так же всходит солнце», в море по-прежнему купаются туристы, в том числе и украинские.

Ранее Крючков заявил, что политики, приглашённые на «Крымскую платформу», ничего не значат, а принятые на саммите решения не имеют юридической силы и никому не нужны. Само мероприятие он назвал ширмой для отмывания денег.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, отметил, что проведение саммита бессмысленно, поскольку у Киева нет шансов на возвращение полуострова.