Путин пояснил, зачем нужны поправки в Конституцию

https://static.news.ru/photo/82e91212-1491-11eb-929f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целью поправок в Конституцию является не «обнуление» президентских сроков, а развитие России, укрепление суверенитета страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Они направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета, — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что рассчитывает на то, что новая система будет исправно работать.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин считает, что пока рано обсуждать, будет ли он пытаться остаться на посту главы государства после 2024 года. Он также добавил, что его президентство когда-нибудь закончится.