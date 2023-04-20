Владельцев кошек и собак призвали не делать животным калечащие операции Кинолог Голубев призвал владельцев воспитывать животных, а не делать им калечащие операции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые владельцы животных обращаются к ветеринарным хирургам с просьбами удалить их питомцу голосовые связки или когти вместе с фалангами, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он выступил против подобных операций, назвав их калечащими животных, а хозяев — безответственными людьми, не готовыми тратить время на воспитание питомцев.

Безусловно, любые калечащие операции, которые не нужны животным по показаниям здоровья, недопустимы. Речь идет о тех операциях, когда, например, хозяин хочет удалить голосовые связки у собаки. К этому прибегают безответственные владельцы, которые не готовы тратить время на воспитание животного и коррекцию поведения и считают возможным превращать животных в плюшевые игрушки, — подчеркнул эксперт.

Чтобы избавиться от громкого лая, некоторые собаководы готовы пойти на полное вырезание у животного голосовых связок, либо их частичное иссечение с прижиганием. После этого лай питомца будет напоминать шепот или кашель, а собака может остаться инвалидом, так как операция чревата опасными осложнениями, подчеркнул кинолог, добавив, что эта процедура запрещена во многих странах.

Специалист также рассказал, что ампутация когтей у кошек ослабляет мышцы лап и спины, снижая чувство равновесия. В результате животное может травмироваться.

Украшение питомца пирсингом, татуировками или с помощью пластической хирургии опасно проявлениями аллергии и дерматита и даже может стать причиной некроза тканей, продолжил эксперт.

Голубев напомнил, что калечащими не являются купирование хвоста или ушей, а также процедуры по медицинским показаниям. В остальных случаях владельцам нужно заниматься воспитанием животного, а не искать легких путей, угрожающих здоровью питомца.

Ранее на конкурсе красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии некоторым животным сделали инъекции ботокса и применили другие вмешательства, чтобы сделать их более привлекательными.