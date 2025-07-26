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26 июля 2025 в 13:00

Вкуснее омлета и яичницы! Бризоль с куриным фаршем — лёгкий завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее омлета и яичницы! Бризоль с куриным фаршем — лёгкий и сытный завтрак. Идеальное белковое блюдо для тех, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть. Всего 142 ккал на 100 грамм!

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 300 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сметана 15% — 50 г
  • Лук — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Свежая зелень — 10 г
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Лук измельчите в блендере, смешайте с фаршем, посолите и добавьте специи. Взбейте яйца с щепоткой соли. На разогретой сковороде жарьте тонкие омлетные блинчики. На каждый блинчик выложите тонкий слой фарша (около 60 г), накройте крышкой и готовьте 2-3 минуты на среднем огне.
  2. Аккуратно переверните, готовьте ещё 2 минуты. Готовые бризоли смажьте смесью сметаны с зеленью, посыпьте тёртым сыром и сверните рулетиком.

Совет: подавайте горячими с овощным салатом — сытно и полезно!

Ранее мы готовили любимые рулетики из кабачков и огурцов с сыром! Вкуснятина за 15 минут.

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омлет
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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