Вкуснее омлета и яичницы! Бризоль с куриным фаршем — лёгкий завтрак

Вкуснее омлета и яичницы! Бризоль с куриным фаршем — лёгкий и сытный завтрак. Идеальное белковое блюдо для тех, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть. Всего 142 ккал на 100 грамм!

Ингредиенты

Куриный фарш — 300 г

Яйца — 4 шт.

Сметана 15% — 50 г

Лук — 1 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Свежая зелень — 10 г

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Лук измельчите в блендере, смешайте с фаршем, посолите и добавьте специи. Взбейте яйца с щепоткой соли. На разогретой сковороде жарьте тонкие омлетные блинчики. На каждый блинчик выложите тонкий слой фарша (около 60 г), накройте крышкой и готовьте 2-3 минуты на среднем огне. Аккуратно переверните, готовьте ещё 2 минуты. Готовые бризоли смажьте смесью сметаны с зеленью, посыпьте тёртым сыром и сверните рулетиком.

Совет: подавайте горячими с овощным салатом — сытно и полезно!

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