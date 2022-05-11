«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы»

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Сервис коротких вертикальных видео «ВКонтакте» запустил мобильное приложение «VK Клипы» для платформ IOS и Android. Пользователи получат доступ к камере с поддержкой 60 FPS и Full HD и эксклюзивным эффектам и фильтрам в обновлённом редакторе, сообщает пресс-служба социальной сети.

Новое приложение сфокусировано на трендовом контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съёмке, редактированию и просмотру клипов. Представлены эксклюзивные функции, на данный момент доступные только в новом приложении. За счёт новых технологий и оптимизации внутренней архитектуры VK Клипы стали работать ещё быстрее, особенно во время работы с камерой и при обработке видео, — гласит сообщение.

Разработчики уделили особое внимание потребностям авторов и новым возможностям создания контента. Теперь пользователи смогут переснимать и доснимать видео, а также разделять, объединять и менять порядок фрагментов ролика. Помимо этого, авторы теперь смогут загружать видео длительностью до трёх минут: до нововведений максимальная длина составляла всего 60 секунд.

Ранее русскоязычные авторы стали покидать платформу YouТube, об этом свидетельствует исследование Brand Analytics. При этом Telegram и «ВКонтакте» выиграли от ухода европейских площадок. Аудитория платформ мигрировала, и каждая площадка получила прирост более 20% пользователей и до 17% — объём контента.