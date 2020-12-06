Вирусолог рассказал, какие больные коронавирусом самые заразные

Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, учёный Алексей Аграновский рассказал, когда больные коронавирусом наиболее опасны.
Человек наиболее заразен в начале болезни, когда симптомы коронавируса ещё не проявляются, — сообщил он.
По его словам, заразиться можно от человека с первой острой стадией болезни, когда он распространяет вирус посредством кашля.
Аргановский отметил, что в последующие стадии, несмотря на кашель, заболевший наименее заразен. Он напомнил о необходимости носить медицинские маски, чтобы не нанести вред окружающим,
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что приём антибиотиков при COVID-19 с первых дней протекания заболевания может дать осложнения.