Вирусолог рассказал, какие больные коронавирусом самые заразные

https://static.news.ru/photo/92d98340-37a1-11eb-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, учёный Алексей Аграновский рассказал, когда больные коронавирусом наиболее опасны.

Человек наиболее заразен в начале болезни, когда симптомы коронавируса ещё не проявляются, — сообщил он.

По его словам, заразиться можно от человека с первой острой стадией болезни, когда он распространяет вирус посредством кашля.

Аргановский отметил, что в последующие стадии, несмотря на кашель, заболевший наименее заразен. Он напомнил о необходимости носить медицинские маски, чтобы не нанести вред окружающим, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что приём антибиотиков при COVID-19 с первых дней протекания заболевания может дать осложнения.