Вирусолог о влиянии жары на коронавирус: «Нужно подождать»

https://static.news.ru/photo/a080539c-97b1-11ea-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркой погоде нужно продержаться какое-то время, чтобы уменьшить заболеваемость COVID-19. Об этом заявил член Нью-Йоркской академии наук вирусолог Виктор Зуев.

Нужно подождать, пока жара продержится какое-то время. За два-три дня результат не будет виден, так как вирус разлетелся очень сильно, — цитирует врача издание URA.RU.

Он также провёл параллели между коронавирусом и заболеванием гриппом и напомнил, что тот исчезает в жаркое время года. При этом, по словам Зуева, радоваться победе над коронавирусом, по крайней мере промежуточной, можно будет тогда, когда у большинства жителей страны будет иммунитет к заболеванию.

Как писал NEWS.ru, в НИИ вирусологии им. Ивановского ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом в России. Как заявил профессор Михаил Щелканов, с приходом жары число заражённых будет расти. Учёный отметил, что с наступлением тепла и солнечных дней люди стремятся чаще покидать свои квартиры и, следовательно, заражаться.