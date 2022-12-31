Вирусолог предупредил о смертельной опасности алкоголя во время болезни Вирусолог Волчков: употребление алкоголя во время болезни может привести к тромбообразованию

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал о смертельной опасности употребления алкоголя во время болезни. Это может привести к тромбообразованию и смерти, приводит советы эксперта URA.RU.

Алкоголь в больших количествах вызывает интоксикацию, рассказал врач. Организм дегидрируется, выводится большое количество жидкости.

Это, в свою очередь, приводит к потере электролитов, что значительно повышает риски тромбообразования. Ну, и как следствие, смерть от ишемии, — сообщил специалист.

Человеку, который болеет ОРВИ или гриппом, не возбраняется немного выпить. Однако, считает Волчков, как правило, русский человек «не имеет меры».

Если бы человек в массе мог бы выпить бокал шампанского и на этом остановиться, было бы прекрасно. Но большинство из нас не могут остановиться, — считает собеседник издания.

Ранее Павел Волчков сообщил, что в этом году пик заболеваемости гриппом в России пришелся на начало декабря, однако в период новогодних праздников и после них число новых случаев будет постепенно снижаться. По его словам, новогодние праздники создают естественный локдаун, когда традиционно уменьшается социальная активность, что приводит к снижению распространения гриппа.