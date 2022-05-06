Вирусолог оценил риски новой вспышки коронавируса в России Вирусолог Нетёсов: риски появления новой вспышки коронавируса в России пока невелики

Фото Денис Гришкин/АГН «Москва»

Нельзя исключать новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России, однако шансы его появления пока невелики, так как в стране сформировался коллективный иммунитет, считает вирусолог Сергей Нетёсов. Он напомнил, что многие россияне бессимптомно переболели «омикроном», а значит, у них выработались антитела, пишет «360».

Много людей вообще не зарегистрированы были, потому что заболевание лёгкое, без температуры. Вот пойдёт этот человек к врачу, а там очередь. И поэтому заболевший просто никуда не пойдёт, — аргументировал Нетёсов.

Он подчеркнул, что у жителей России сформировался коллективный иммунитет, показатели которого на данный момент достигают примерно 90%. По его словам, это значительно снижает вероятность роста заболеваемости от новых штаммов коронавируса. Нетёсов напомнил, что осенью наступит сезон ОРВИ, а значит, россиянам вновь придётся носить маски в целях профилактики заболеваемости.

Люди должны принимать профилактические меры. Скоро настанет сезон острых респираторно-вирусных инфекций. Это конец октября — начало ноября. И нужно надевать маски. Куча стран так делает уже 20 лет, — напомнил вирусолог.

Ранее стало известно, что три новых штамма «омикрона» могут стать причиной нового подъёма заболеваемости коронавирусом из-за повышенной заразности. Это линии COVID-19 BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант).