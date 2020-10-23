16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

06:15, 24 октября 2020 15
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация в России может стать лучше в середине лета следующего года. Значительные улучшения медики обещают в июле.

Этому будет способствовать летнее тепло, вакцинация и нынешнее усиление масочного режима, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса,цитирует медика «Парламентская газета».

Виктор Зуев накануне высказывался в пользу введения в стране тотального карантина, вирусолог был уверен, что без этой радикальной меры остановить распространение инфекции невозможно. Однако, власти не собираются ужесточать ограничения, эпидемиологи уверены, что вполне будет достаточно соблюдать масочный режим и мыть руки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что если человек заподозрил у себя заражение коронавирусом, то в первую очередь ему следует ограничить контакты.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео