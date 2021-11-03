Вирусолог центра Гамалеи объяснил нехватку «Спутника Лайт»

Дефицит вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» может быть вызван ревакцинацией. Такую версию озвучил профессор НИЦ имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн изданию Lenta.ru. Также он допустил проблемы с логистикой в регионах.

Данная вакцина рекомендована для ревакцинации. Сейчас такое время, когда люди, которые привились шесть месяцев назад, получают свою ревакцинацию. Нехватка «Спутника Лайт» может быть связана с этим фактором, — объяснил Альтштейн.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков заявил о возросшем спросе на вакцину из-за введённых в стране ограничений. При этом в регионах заканчивается и «Спутник V». Иммунолог также заявил, что для первичной вакцинации рекомендует именно двухкомпонентный «Спутник V», вакцина «Спутник Лайт» слишком слабая.

Ранее запас «Спутника Лайт» закончился в Санкт-Петербурге. Петербуржцы пожаловались на это губернатору Александру Беглову, и комитет здравоохранения города сообщил, что на складах вакцины нет.