Вильфанд: в Россию придут 50-градусные морозы из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/f359b6ce-464a-11eb-8dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin /Global Look Press

В ряд регионов России в ближайшие дни придут экстремальные морозы до минус 50 градусов, температура воздуха там окажется ниже климатической нормы сразу на 20–24 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что рекордные холода до Нового года придут прежде всего в Западную и Среднюю Сибирь. Вильфанд указал, что морозы там могут окрепнуть до рекордных минус 50 градусов. Такая температура, например, ожидается в центре Красноярского края, сообщает ТАСС.

Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20–24 градуса ниже номы, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что морозы коснутся не только неких отдалённых районов Сибири, аномально холодно будет и крупных сибирских городах в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях.

Настоящий холод в Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года, — отметил Вильфанд.

Эти показатели по температуре он назвал следствием глобального потепления, которое характеризуется не только сильной жарой, но и большими перепадами температур.

Как сообщал NEWS.ru, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на следующей неделе ожидаются январские морозы до минус 15 градусов. По его словам, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.