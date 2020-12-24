На следующей неделе в Москву придут январские морозы

https://static.news.ru/photo/589a4a24-45bc-11eb-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице на следующей неделе ожидаются январские морозы до минус 15 градусов. По словам ведущего сотрудника Центра погоды Фобос Евгения Тишковца, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.

Как рассказал синоптик, к 28 декабря «инициативу в атмосфере» большей части средней полосы страны постепенно перехватит обширный антициклон и облака в столичном регионе рассеются, передаёт РИА Новости.

Впервые в сезоне ударят январские морозы. Так, например, в Москве к утру 28 декабря температура понизится до минус 12 — минус 15, в Подмосковье до минус 12 — минус 17, — сообщил Тишковец.

По его словам, такая температура соответствует климатической норме середины зимы. Таким образом, ночь на 28 декабря станет «самой студёной» в декабре 2020 года. При этом холодная погода сохранится и в ночь на 29 декабря (минус 10 — минус 15). После этого очаг высокого атмосферного давления начнёт уступать позиции циклону, который придёт с запада, и к Москве снова потянутся снеговые тучи. В связи с этим «столбики термометров устремятся к нулевой отметке».

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 23 по 25 декабря учащимся в Норильске отменили занятия в школах из-за экстремально низких температур на улице. Синоптики ожидают похолодание в регионе до минус 48 градусов.



