В Норильске отменили школьные занятия из-за сильных морозов

https://static.news.ru/photo/e66b1996-4517-11eb-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Норильск Фото: Денис Кожевников/ТАСС

С 23 по 25 декабря учащимся в Норильске отменили занятия в школах из-за экстремально низких температур на улице. Синоптики ожидают похолодание в регионе до минус 48 градусов.

В ближайшие дни на юге Таймырского района температура ночью будет опускаться до минус 55 градусов по Цельсию, аналогичное похолодание ожидается в Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края, пишет «MK в Красноярске».

В регионе уже сейчас стоят сильные морозы. Жители Норильска засняли видео, на котором двое горожан попытались выплеснуть кипяток из кружки в окно, чтобы он мгновенно превратился в снег, однако из-за перепада температуры у кружки отвалилась ручка.

Ранее NEWS.ru писал, что на европейскую часть России надвигаются азиатский и атлантический циклоны, которые принесут с собой сильные снегопады. Атлантический уже поспособствовал ухудшению погоды на Кавказе и в Краснодарском крае, где идут снегопады. Снег пойдёт и на Ставрополье. Интенсивность осадков может превысить 20 мм. Такая же ситуация ждёт и север европейской части страны.