Европейскую часть России накроют снегопады

https://static.news.ru/photo/68938ffe-4453-11eb-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На европейскую часть России надвигаются азиатский и атлантический циклоны. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».

Атлантический уже поспособствовал ухудшению погоды на Кавказе и в Краснодарском крае, где идут снегопады. Снег пойдёт и на Ставрополье. Интенсивность осадков может превысить 20 мм. Такая же ситуация ждёт и север европейской части страны.

Азиатский циклон будет хозяйничать в средней полосе до среды, а с четверга туда придут осадки. Они станут самыми сильными с начала зимы. К пятнице он захватит территорию от северных регионов Урала до Балтийского моря. Из-за него на западе европейской части России всего за сутки может выпасть порядка половины месячной нормы снега.

В Москве до субботы погода не сильно изменится, но в выходные столицу накроет третью месячного объёма снега. На градусниках при этом будет ноль.

А вот в Крыму зима продержится до среды. Пятницу полуостров встретит уже весенними значениями в 11–13 градусов выше нуля.

Между тем во вторник синоптики пообещали москвичам комфортную зимнюю погоду. Днём температура воздуха составит минус 1–3 градуса, к ночи на среду похолодает до минус 6–8 градусов. Сохранится гололедица, писал NEWS.ru.