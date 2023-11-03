Вильфанд спрогнозировал температурный рекорд в Москве Роман Вильфанд: 5 ноября в Москве будет экстремально высокая температура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящее воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в московском регионе может преодолеть температурный рекорд 2019 года и достичь самых высоких показателей для этого дня за всю историю наблюдений. Об этом NEWS.ru сообщил научный руководитель Гридрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В воскресенье в Москве ожидается экстремально высокая температура воздуха — в дневные часы будет от 13 до 15 градусов тепла, что на восемь градусов выше климатической нормы. Максимальное значение для этого дня было зафиксировано в 2019 году и составило 12,9 градуса. На этот раз температура приблизится к этому показателю или, скорее всего, станет рекордной за 144-летний период наблюдений, — отметил Вильфанд.

По его словам, температурная аномалия вызвана тем, что в Москву будет поступать воздух одновременно из Северной Африки и Центральной Азии. Однако, несмотря на тепло, выходной день не порадует москвичей и гостей столицы солнцем.

Воздух в столичном регионе насыщен влагой, поэтому теплая погода будет облачной с прояснениями, а также с дождями, особенно интенсивными в ночные часы, — добавил Роман Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в предстоящие выходные дни в Москве будет теплая погода, возможны небольшие дожди. По его словам, температура воздуха 5 ноября может установить суточный рекорд — 15 градусов тепла.