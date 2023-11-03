Синоптик спрогнозировал аномально теплые выходные в Москве Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до 15 градусов в Москве в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные дни в Москве будет теплая погода, возможны небольшие дожди, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в воскресенье, 5 ноября, температура может вновь установить суточный рекорд — 15 градусов тепла.

После небольшого похолодания, которое придется на пятницу и в субботу в первую половину дня, Москва вновь попадает в теплую часть циклона. За счет этого уже во второй половине дня в субботу температура повысится до шести — восьми градусов тепла. Хотя в утренние часы вполне возможно, что столбики термометров покажут минусовую температуру. В воскресенье прогнозируется дождь с утра, затем, с большой вероятностью, распогодится, и в столице выглянет солнце. А температура может вновь установить суточный рекорд — 15 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября, когда температура станет отрицательной в течение длительного времени. По ее словам, расчеты синоптиков показывают, что теплая погода закончится во второй половине месяца. Синоптик не исключила осадки в виде снега во второй половине ноября, однако пока сложно утверждать, будет ли образован снежный покров в Москве в конце месяца.