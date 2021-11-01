Вильфанд рассказал, влияет ли локдаун на погоду

С метеорологической точки зрения COVID-локдаун никак не влияет на погодные условия, так как энергия атмосферных движений несопоставима с энергией, продуцируемой человечеством, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Поэтому циркуляция атмосферы не меняется от того, находятся люди на работе или дома. Для того, чтобы изменить движение циклона, одного, небольшого, необходима энергия сопоставимая с энергией 15 атомных бомб, которые в 45 году были сброшены на Японию, — рассказывает Вильфанд

Эксперт подчеркнул, что если речь идёт о химическом составе воздуха, то показатели в Москве значительно улучшились по сравнению с советскими временами. Сейчас с мегаполисе практически невозможно найти завод или фабрику.

Что касается локдауна, то при нём, когда гораздо меньше машин на улице — атмосфера гораздо чище. В конце нынешней недели будет тёплая погода, в пятницу, субботу, но будет циклоническая циркуляция. И в этом случае уже неважно, локдаун или нет — так как при циклоне все загрязняющие вещества быстро выносятся из города, — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что туман, опустившийся на Москву вечером 1 ноября, называется «радиационным», однако он никак не связан с радиоактивностью. Название обозначает процесс естественного охлаждения почвы и слоёв воздуха рядом с землёй.