Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве Синоптик Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве не будет крепких морозов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В новогоднюю ночь в Москве не будет слякоти, высота сугробов составит примерно 20–25 сантиметров, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха будет колебаться в пределах от —4 до +1 градуса.

31 декабря температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от −4 до +1 градуса. Это связано с перемещением воздушных масс. При этом в последний день 2023 года прогнозируется небольшой снег. При этом 1 января вся Центральная Россия окажется в очень непростой синоптической ситуации. К западу и к востоку от Москвы расположены циклоны, приближающиеся к центру европейской части России. С севера и юга при этом идут антициклоны. Поэтому спрогнозировать погоду в этот день очень сложно, — рассказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что с вероятностью 50% температура воздуха 1 января будет около нуля. Также не исключено, что столбики термометров в этот день могут показывать до 8–10 градусов мороза.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в январе температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что перед Новым годом снег будет идти каждый день.

До этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.