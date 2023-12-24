Синоптики пообещали теплый январь жителям Центральной России Тишковец: январь в Центральной России будет теплее на 4-5 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Центральной России в январе температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости. Он добавил, что перед Новым годом снег будет идти каждый день.

А заключительная неделя года ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. По ночам столбики термометров будут колебаться в диапазоне от – 1 до – 6 градусов, днём — около ноля, — отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что в понедельник, 25 декабря, жителей центральных областей России ожидает низкое атмосферное давление. В частности, «показания барометров обрушатся до 725 мм рт. ст.» и лишь к Новому году показания вернутся в норму.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.