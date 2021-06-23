Вильфанд предупредил москвичей о проблемах из-за «супертёплых» ночей

До воскресенья, 27 июня, ночные температуры в Москве будут составлять 23–25 градусов тепла, что не позволит жителям столицы отдохнуть от дневного зноя. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, установившаяся в регионе жара негативно действует на людей

Сегодня ночью и до воскресенья включительно температура ночью будет 20–22 градуса, и это минимальное значение. Оно будет в течение одного часа с 04:30 до 05:30, а до этого времени оно будет выше, а после опять выше. В центре Москвы минимальная будет 23–25... Такая супервысокая температура будет ночью, — рассказал метеоролог.

Он объяснил такие показатели тем, что в городе стены домов накапливают дневное тепло и не успевают остыть. И если в квартире не установлен кондиционер, люди просто не смогут отдохнуть от жары.

Ранее сообщалось, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга жителям одного из домов включили отопление, несмотря на аномальную жару.