Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

https://static.news.ru/photo/6611239c-cdd2-11ea-a515-fa163e074e61_660.jpg Виктор Шендерович Фото: Виктор Шендерович/facebook.com

Журналистка Лидия Михальченко и её приятельница Ольга Крассак обвинили публициста Виктора Шендеровича в домогательствах в свой адрес и адрес своих знакомых. Обличающие публикации появились в Facebook.

Михальченко призналась, что долгое время считала Шендеровича «одним из лучших людей в этом мире». Однако девушку повергло в шок его «нежелание слышать и замечать» отказ с её стороны. Отношение к кумиру окончательно изменилось после истории, случившейся с её знакомой Мари Троицкой. Та, по словам Михальченко, думала, что пришла на дружескую встречу с публицистом, но столкнулась с домогательствами с его стороны. В ответ на её негодование Шендерович якобы сказал: «А для чего ещё мужчины с девушками встречаются?»

Я отдаю должное — передо мной Виктор извинился. А перед Ольгой, Мари и несколькими другими девушками, которых мы знаем, но они не решились говорить, — нет, — подчёркивает Михальченко.

Ольга Крассак в своей публикации отметила, что ей известны имена четырёх пострадавших, которые боятся говорить, их запугивали и грозились уволить. Кроме того, по мнению Крассак, этим девушкам угрожают «тонны помоев» от «группы поддержки» Шендеровича.

Журналистка Ольга Карчевская добавила, что знала о том, что Шендерович «практикует сексуализированное насилие». Карчевская добавила, что Михальченко показывала ей скриншоты переписки с Шендеровичем, и поручилась за достоверность её публикации.

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