Видеоигры увлекли самоизолировавшихся россиян

https://static.news.ru/photo/a30f6ca8-7603-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миф о том, что компьютерные игры — развлечение для детей может разрушиться в России за время режима самоизоляции, считает эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Несмотря на небывалый прирост аудитории онлайн-кинотеатров и рост числа людей, коротающих дни за компьютерами или приставками, после завершения «каникул» людям не будет хватать времени играть и число геймеров снова упадёт, но общественное мнение о видеоиграх, как о маргинальном развлечении, изменится, прогнозирует эксперт в интервью Радио Sputnik.

Воспринимать их с позиции предыдущего поколения и говорить, что эти игрушки воспитывают в наших детях злость, уже нельзя. Компьютерные игры — это одна из форм искусства. Игры есть злые и жестокие, но и фильмы тоже. Вы же не станете показывать фильмы Тарантино ребенку десяти лет? Как и кино, игры есть не только жестокие, но и детские, и даже образовательные, — выразил мнение Кузьменко.

Как писал NEWS.ru ранее, японский разработчик Хидео Кодзима в ходе интервью с организаторами BAFTA Games Awards 2020 поделился планами на будущее. Геймдизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».