https://static.news.ru/photo/14b4045c-595a-11ea-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьера России Юрия Белоусова назначили куратором нацпроектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, экспорту. Вице-премьер Виктория Абрамченко стала куратором нацпроекта «Экология».

Вице-премьер Марат Хуснуллин получил должность куратора национальных проектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила за собой руководство четырьмя нацпроектами — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука», пишет ТАСС.

Финансирование нацпроектов в 2020–2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне свыше 2 трлн рублей в 2020-м, 2,3 трлн рублей — в 2021-м и 2,7 трлн рублей — в 2022-м. В ноябре 2019 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что реализация национальных проектов в России «пока не отличается динамичным характером».

Ключевые цели 12 национальных проектов — это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья, автомобильных дорог, науки, культуры, малого и среднего предпринимательства и других.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, ещё 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн поступят из казны регионов.

Как писал NEWS.ru ранее, во время встречи с жителями Северной столицы 19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что частые разговоры о нацпроектах свидетельствуют об их плохом информационном сопровождении.