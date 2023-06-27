Ветврач рассказал о тревожной ситуации на рынке лекарств для животных Ветврач Музалевский: импортные препараты уходят, отечественные дорожают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осмотр кошки в ветеринарной клинике «Мартовский кот» в Москве

Из России за год ушла треть поставщиков лекарств для домашних животных, рынок сократился примерно на 50% наименований, заменить их зачастую нечем, поэтому приходится завозить препараты обходным путем, из-за чего они сильно дорожают, рассказал в беседе с RTVI главный врач сети ветклиник Ян Музалевский. По его словам, на этом фоне растут цены и на некоторые отечественные препараты.

Некоторые ушли насовсем, некоторые поставляются рывками, и непонятна вообще логистика: когда они будут, когда они не будут. <...> Практически полностью пропали препараты от клещей и блох, который дают через рот, — рассказал Музалевский.

Дефицит взвинтил цены на черном рынке, подчеркнул специалист. Он пояснил, что лекарства везут в Россию частным способом через Казахстан, Турцию, Китай, задирая цены в 5-6 раз, а в отдельных случаях и в 10 раз от номинала за счет логистики и небольших объемов. Так, если раньше упаковка средства от клещей и блох стоила в районе 1000–1200 рублей, то сейчас ее предлагают по 6000 рублей, а на сезон нужно две-три упаковки. Таким образом, только за защиту от блох и клещей придется выложить в районе 18 тысяч рублей, констатировал ветеринар.

Музалевский добавил, что также из продажи пропал ряд вакцин, и возобновление их поставок не предвидится. На этом фоне некоторые отечественные препараты стали стоить дороже, чем их импортные аналоги.

Кроме того, по словам исполнительного директора Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний Семена Жаворонкова, многие российские вакцины для животных не признаны за рубежом, поэтому питомцев не пускают в другие страны без импортной вакцины, а это влияет в том числе на реноме породистых животных на международных выставках.

Ранее поставщики предупредили об угрозе дефицита лекарств для животных. Из 890 наименований ветеринарных препаратов на российском рынке после 1 сентября останется 149.