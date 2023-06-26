Поставщики предупредили об угрозе дефицита лекарств для животных «АВФАРМ»: из 890 наименований ветеринарных препаратов на российском рынке после 1 сентября останется 149

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работа ветеринарной клиники

Из 890 наименований ветеринарных препаратов на российском рынке после 1 сентября останется не более 149, сообщили RTVI в пресс-службе Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний «АВФАРМ». Поставщики не согласились с оценкой Россельхознадзора о том, что препаратов будет как минимум 300.

Действующие сегодня сертификаты покрывают 160, а не 300 зарегистрированных в России или странах ЕАЭС импортируемых ветеринарных лекарственных препаратов. Лишь 149 из них разрешены к обращению в России, — сообщили в пресс-службе.

В компании пояснили, что зарубежные производители должны пройти обязательную сертификацию соответствия GMP, без которой с 1 сентября их препараты не смогут попасть на российский рынок. На сегодня сертификацию прошли 36 иностранных компаний.

В Ассоциации подчеркнули, что непременное условие поставки любых ветпрепаратов — наличие действующей регистрации в России или в странах ЕАЭС. Однако пока что более 60% инспекций зарубежных предприятий завершаются неудовлетворительно, а для исправления ситуации в отечественной отрасли остро необходим переходный период.

Ранее исполнительный директор «АВФАРМ» Семен Жаворонков рассказал, что после 1 сентября поставлять ветеринарные препараты в Россию смогут 3–4% зарубежных производителей. По его словам, если оценивать в препаратах, то из 1000 номинально останутся 160.