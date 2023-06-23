В России сократится число зарубежных ветпрепаратов Директор ветеринарных фармкомпаний Жаворонков сообщил о сокращении числа зарубежных препаратов

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В России сократится число зарубежных ветеринарных препаратов с 1 сентября 2023 года, заявил директор ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний «АВФАРМ» Семен Жаворонков. Он рассказал RTVI, что это связано с сертификацией GMP, которая есть практически у всех отечественных лекарств для животных. По его словам, на российском рынке останется только 3-4% зарубежных производителей.

Приблизительно 3-4% зарубежных производителей смогут поставлять препараты на территорию России после 1 сентября. Если оценивать в препаратах, то из 1000 останется номинально 160. А по факту в районе 50-60, не более того, — пояснил эксперт.

По словам Жаворонкова, сейчас на российском рынке из 2000 ветпрепаратов 1000 иностранного производства. С 1 сентября зарубежные компании должны будут при вводе в гражданский оборот предоставлять сертификат на каждую серию препаратов. Это обойдется зарубежному бизнесу примерно в пять миллионов рублей, подчеркнул эксперт. При этом часто иностранным производителям сертификат не выдают сразу: у них уходит по три-четыре попытки, каждая из которых оплачивается отдельно. Срок рассмотрения занимает от 200 дней.

В Госдуме ранее предложили разрешить крупные закупки медикаментов для групп пациентов, которым лекарства рекомендованы медицинской комиссией. Такой подход может привести к снижению стоимости отдельных лекарственных средств и упростить деятельность служб, занимающихся закупками.