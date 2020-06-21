Ветеринар пожаловалась на ужасные условия проживания животных в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/e21a0994-b3cf-11ea-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории подмосковной базы отдыха «Троицкое» животные проживают в ужасающих условиях. Почти у всех зверей имеются кожные заболевания, часто их не кормят и не поят. С журналистами об этой проблеме поговорила ветеринар по имени Юлия.

Она рассказала, что как дикие, так и домашние животные в «Троицком» находятся на грани жизни и смерти. У многих из них нет ни еды, ни воды.

Одни животные проводят целые дни под палящим солнцем. Другие, напротив, ютятся в тёмных и узких клетках, рядом с которыми проходят ржавые трубы. Из них постоянно течёт вода. У большинства животных есть кожные заболевания, о чём свидетельствуют многочисленные язвы, а также раздражения и выпадающая шерсть, — заявила ветеринар.

По её словам, зверей необходимо срочно увозить с базы отдыха. В противном случае они могут не дожить до конца июня, передаёт Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ростове спасли замурованных под землёй собак. По имеющимся данным, на одной из улиц после ремонта под землёй остались животные. Выбраться самостоятельно у них не было возможности. Местные жители помогали собакам с 19 мая, спуская им на верёвке еду через железную трубу. По их словам, один из горожан оплатил работу экскаватора, что и помогло достать животных.