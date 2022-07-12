«Ветераны России» сделали заявление после избиения военного в Крыму «Ветераны России» заявили, что готовы оказать любую помощь семье избитого в Крыму военного

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Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru о готовности организации оказать любую помощь избитому в Крыму военному. Собеседник отметил, что семья потерпевшего может обратиться к ВР «за той поддержкой, которая необходима». Он подчеркнул, что напавших на пострадавшего подозреваемых необходимо привлечь «именно к уголовной ответственности, а не к административной».

Мы полностью его поддержим, семья может смело обратиться к нам за помощью, которая им необходима. Подобные инциденты нужно жестко пресекать в России. Этих уродов надо привлечь к уголовной ответственности. Именно к уголовной, а не к административной. Мы обратимся в прокуратуру и МВД Крыма с просьбой применить к этим людям более жесткие меры наказания, — добавил Резяпов.

Накануне крымская полиция задержала подозреваемых в избиении российского военнослужащего в Судаке, заявил в своем Telegram-канале советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. Задержанные набросились на мужчину, когда тот прогуливался по набережной. Причиной стали нашивки с буквой Z на одежде.

Об инциденте стало известно 11 июля. Группа людей избила контрактника, который лечился в одном из санаториев курортного города Судака. После военный написал заявление в полицию. Крючков в свою очередь пообещал «запредельно жёсткую реакцию» на произошедшее.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами. Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».