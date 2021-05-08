Ветеран раскрыла подробности беседы с Путиным на параде Победы

https://static.news.ru/photo/b2bc7790-b0c2-11eb-8388-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Её общение с российским лидером состоялось сразу после парада Победы на Красной площади в Москве, пишут «Известия».

По её словам, после парада к ней и сопровождавшим её родственникам подошёл Путин. Он поинтересовался у неё о том, где она воевала.

Я сказала, что в Сталинграде я была, радисткой я была. Потом о личной жизни говорили, — призналась ветеран.

Ранее стало известно, что Путин перед торжественным парадом пообщался с некоторыми ветеранами и пожал им руки. Кроме того, российский лидер помог ветерану, сидевшему рядом с ним, накинуть верхнюю одежду.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади в Москве завершился пролётом авиации. В мероприятии приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц наземной военной техники, в том числе образцы времён войны. В конце парада над Москвой прошёл парадный строй из 76 летательных аппаратов.

По признанию самого Владимира Путина, парад прошёл на «отлично».