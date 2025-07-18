Ветчинно-сырный пирог — вкуснота за 5 минут подготовки!

Этот простой пирог с ветчиной и сыром станет вашим любимым рецептом для быстрых завтраков и перекусов. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и сытности — идеальное сочетание для занятых людей.

Почему вам понравится этот рецепт?

Готовится из доступных продуктов

Не требует сложных кулинарных навыков

Идеально подходит для завтрака или перекуса

Получается нежным и сырным внутри

Быстрое приготовление — всего 30 минут

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Кефир — 125 мл

Соль — 1/3 ч. л.

Сода — 1/3 ч. л.

Мука — 70 г

Ветчина — 100 г

Сыр — 70 г

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу

Пошаговый рецепт

Взбейте яйцо с кефиром, добавьте соль и соду. Всыпьте муку и перемешайте до однородного теста. Нарежьте ветчину кубиками, сыр натрите на терке. Добавьте ветчину, сыр и зелень в тесто, перемешайте. Вылейте массу в форму (силиконовую или смазанную маслом). Выпекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Советы для идеального пирога

Используйте кефир комнатной температуры

Для более пышного пирога дайте тесту постоять 5 минут перед выпечкой

Можно добавить другие ингредиенты: кукурузу, грибы, помидоры

Подавайте теплым — так он особенно вкусный

Этот пирог хорош как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.