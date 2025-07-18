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18 июля 2025 в 08:32

Ветчинно-сырный пирог — вкуснота за 5 минут подготовки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой пирог с ветчиной и сыром станет вашим любимым рецептом для быстрых завтраков и перекусов. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и сытности — идеальное сочетание для занятых людей.

Почему вам понравится этот рецепт?

  • Готовится из доступных продуктов
  • Не требует сложных кулинарных навыков
  • Идеально подходит для завтрака или перекуса
  • Получается нежным и сырным внутри
  • Быстрое приготовление — всего 30 минут

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Кефир — 125 мл
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Сода — 1/3 ч. л.
  • Мука — 70 г
  • Ветчина — 100 г
  • Сыр — 70 г
  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Взбейте яйцо с кефиром, добавьте соль и соду.
  2. Всыпьте муку и перемешайте до однородного теста.
  3. Нарежьте ветчину кубиками, сыр натрите на терке.
  4. Добавьте ветчину, сыр и зелень в тесто, перемешайте.
  5. Вылейте массу в форму (силиконовую или смазанную маслом).
  6. Выпекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Советы для идеального пирога

  • Используйте кефир комнатной температуры
  • Для более пышного пирога дайте тесту постоять 5 минут перед выпечкой
  • Можно добавить другие ингредиенты: кукурузу, грибы, помидоры
  • Подавайте теплым — так он особенно вкусный

Этот пирог хорош как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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