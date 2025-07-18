Ветчинно-сырный пирог — вкуснота за 5 минут подготовки!

Этот простой пирог с ветчиной и сыром станет вашим любимым рецептом для быстрых завтраков и перекусов. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и сытности — идеальное сочетание для занятых людей.
Почему вам понравится этот рецепт?
- Готовится из доступных продуктов
- Не требует сложных кулинарных навыков
- Идеально подходит для завтрака или перекуса
- Получается нежным и сырным внутри
- Быстрое приготовление — всего 30 минут
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт.
- Кефир — 125 мл
- Соль — 1/3 ч. л.
- Сода — 1/3 ч. л.
- Мука — 70 г
- Ветчина — 100 г
- Сыр — 70 г
- Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Взбейте яйцо с кефиром, добавьте соль и соду.
- Всыпьте муку и перемешайте до однородного теста.
- Нарежьте ветчину кубиками, сыр натрите на терке.
- Добавьте ветчину, сыр и зелень в тесто, перемешайте.
- Вылейте массу в форму (силиконовую или смазанную маслом).
- Выпекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки.
Советы для идеального пирога
- Используйте кефир комнатной температуры
- Для более пышного пирога дайте тесту постоять 5 минут перед выпечкой
- Можно добавить другие ингредиенты: кукурузу, грибы, помидоры
- Подавайте теплым — так он особенно вкусный
Этот пирог хорош как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!
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