Весь секрет в одной веточке! Освежающий лимонад, который обожают блогеры!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Освежающий лимонад с мятой — это простой и лёгкий напиток, который идеально подходит для жаркого летнего дня. Этот домашний лимонад готовится из доступных ингредиентов и не требует особых навыков.

Ингредиенты: сахар — 100 г, мята — 50–70 г, лимоны среднего размера — 4 шт., питьевая вода — 2,5 л.

Приготовление.

Подготовьте ингредиенты: переберите мяту, промойте её и обсушите, вымойте лимоны щёткой и разрежьте их пополам.

Выжмите сок из лимонов и приготовьте сироп: насыпьте сахар в ковшик, залейте водой и доведите до кипения. Добавьте лимонные корки и мяту, варите 7 минут на среднем огне. Дайте сиропу остыть и процедите его через марлю.

Соедините остывший сироп со свежевыжатым лимонным соком и уберите в холодильник. Подавайте лимонад в высоких бокалах со льдом.

Для приготовления можно использовать сухую мяту (чайная ложка на указанное количество ингредиентов) или добавить в сироп измельчённый корень имбиря либо палочку натуральной корицы для пряных нот.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусный шоколадный мармелад дома.