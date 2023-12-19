Верить ли гороскопам или они все врут? Почему астрологию объявили лженаукой

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Комиссия по борьбе со лженаукой при экспертном совете РАН опубликовала меморандум о лженаучности астрологии. Ученые говорят о надуманности и фальсифицированности фактов, используемых предсказателями по звездам. Сколько россиян признают астрологию, стоит ли все-таки верить гороскопам и предсказаниям по натальным картам и что ответили астрологи — в материале NEWS.ru.

Почему РАН назвала астрологию лженаукой

Во-первых, астрология, по словам ученых, не удовлетворяет методическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине. В ней нет объективно проверяемого знания: «не существует и общепринятых инструментов сбора, накопления и проверки астрологических данных, которые были бы доступны независимым исследователям», заявили в РАН. Во-вторых, астрология не изучает механизм описываемых явлений.

«В физике все известные явления на сегодня сводятся к четырем фундаментальным взаимодействиям: сильному и слабому ядерным, электромагнитному и гравитационному. В биологии жизнедеятельность организма определяющим образом зависит от его генома. Утверждаемое астрологией избирательное и целенаправленное влияние небесных светил на людей не имеет правдоподобного механизма», — объяснили ученые.

В-третьих, астрология не удовлетворяет критерию фальсифицируемости. Она утверждает наличие связи между небесными и земными явлениями, но не предлагает методов их проверки и не требует пересмотра интерпретаций, если проверка дает отрицательный результат.

«Хотя в своем самом общем виде астрология не фальсифицируема, отдельные утверждения астрологов можно проверить, и в таких случаях проверка неизменно дает отрицательный результат», — говорится в меморандуме.

Какие эксперименты проводили ученые и астрологи

Как напоминает комиссия по борьбе со лженаукой РАН, ученые все же пытались проверить некоторые постулаты астрологии. Например, астрофизик Джайант Нарликар с коллегами провел эксперимент в Индии, где астрология особенно популярна среди населения. Ученые привлекли к исследованию 27 астрологов со средним профессиональным стажем 14 лет и один астрологический институт. По данным о времени и месте рождения им предложили определить, кто из школьников имеет хорошую успеваемость, а кто отстает. Никто из астрологов не справился с заданием лучше, чем при случайном угадывании. Средний индивидуальный результат составил 17 верных ответов из 40 попыток.

Другой эксперимент провели в США. Психологи Джон Макгрю и Ричард Макфолл предложили шести астрологам натальные карты и пакеты личной информации о людях, которые они должны были совместить. В среднем астрологам удалось отождествить лишь по одному человеку, что тоже соответствует случайному угадыванию. Интересно, что астрологи оценивали степень уверенности в соответствии гороскопа и анкеты в среднем на 73,5% в каждом случае, пишет комиссия по борьбе со лженаукой. И эта оценка статистически не различалась для верных и ошибочных ответов.

«Отсутствие положительных результатов научных проверок астрологии подтверждает тезис, что астрологические закономерности лишь голословно постулируются, а не основываются на качественных эмпирических данных, как полагается в рамках научного процесса», — резюмировали в РАН.

Сколько россиян верят в астрологию

По данным ВЦИОМа за 2022 год, более половины россиян, а именно 60%, не верят в гороскопы. При этом больше всего астрологии доверяют молодежь в возрасте 18–24 лет (27%), женщины (21%) и жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (26 и 30% соответственно).

Годом ранее сервис «Работа.ру» опубликовал свое исследование на эту тему. Из него следует, что в гороскопы верит 71% россиян. При этом более половины опрошенных (58%) заявили, что учитывают предсказания перед планированием важных событий.

Почему астрология остается популярной

Ученые РАН утверждают, что доверие к астрологии объясняется психологическими причинами, в частности «эффектом Форера». Он заключается в том, что человек, получивший весьма общую характеристику своей личности, склонен оценивать ее как высокоточную, если ему предварительно сообщают, что она подготовлена персонально для него.

По словам ученых, доверие к астрологии связано с тем, что люди рассматривают ее как способ справиться с кризисными ситуациями. Кроме того, вера в предсказания по звездам может укрепляться склонностью человека замечать факты, которые подтверждают его взгляды, и игнорировать неугодные аргументы. Еще одной причиной может стать использование терминов, кажущихся научными.

«Использование в астрологии наукообразных элементов, включая обращение к астрономическим терминам, может способствовать популярности этого суеверия, поскольку людям свойственно находить смысл в бессмысленных наукообразных речевых конструкциях, представляющих собой случайных набор умно звучащих слов», — уточнили ученые РАН.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорят в защиту астрологии

Один из аргументов, который обычно приводят в защиту астрологии, — это очень древнее знание. Ученые РАН не отрицают этот факт, однако, по их мнению, «сама по себе древность учения ничего не говорит о его научности и обоснованности». К тому же сегодня показана ошибочность многих идей, популярных в прошлом, утверждают в РАН.

Еще один аргумент — у астрологов много довольных и возвращающихся клиентов. Однако их возвращение характеризует лишь их потребительскую удовлетворенность сервисом, а не объективность предоставленных консультаций, утверждают ученые.

«Существует целый ряд товаров и услуг, которые удовлетворяют потребителей, несмотря на объективную вредность, например табачные изделия или азартные игры. Более того, есть исследования, указывающие на существование феномена зависимости от гаданий (и, в частности, от астрологии), которые имеют ряд сходств с классическими зависимостями», — сказано в меморандуме.

Часто астрологи говорят, что существуют научные работы, свидетельствующие в пользу астрологии. Но их результаты, утверждают в РАН, либо не удается воспроизвести при независимой проверке, либо в них обнаруживаются ошибки и подтасовки.

Комиссия РАН признает, что в мировой истории существовали примеры, когда, например, генетику и кибернетику считали лженауками, но позже «реабилитировали». Однако, по словам ученых, эти дисциплины все же «имели научные подтверждения даже во время гонений». Причем эти гонения происходили только в отдельных странах и носили политический характер.

Безобидна ли астрология

По мнению ученых РАН, несмотря на то, что вера в астрологию распространена в обществе, ее использование может быть опасно. Это несет определенные финансовые и психологические риски.

«А в случае медицинской астрологии — риски для здоровья. У клиента, воспринимающего рекомендации астролога в качестве научно обоснованного руководства к действию, повышается вероятность принятия ошибочных решений, наносящих вред его интересам, например здоровью и благосостоянию», — сказано в меморандуме.

В связи с этим ученые рекомендуют россиянам не прибегать к услугам астрологов, отказаться от распространения их рекламы. А самим астрологам в РАН посоветовали критически переосмыслить свое «ремесло», ознакомиться с результатами их научного анализа и рассмотреть другие профессии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что астрологи ответили РАН

Астролог Михаил Левин рассказал NEWS.ru, что меморандум РАН никак не повлияет на его деятельность. По его мнению, астрологи «как существовали, так и будут существовать», органы власти этому не мешают.

«Комиссия по борьбе с лженаукой в РАН существует лет 20, не меньше. Время от времени она заявляет о своем существовании, то с астрологией борются, то с экстрасенсами, гомеопатов громили. Видимо, в очередной раз приступ творческой активности. Всерьез к этому не отношусь», — сообщил Левин.

Руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев в ответ на меморандум высказал NEWS.ru мнение, что «РАН, видимо, заняться больше нечем».

«Помимо коррупционных скандалов, которые ее потрясают последние годы, там решили переключить внимание на борьбу с астрологией. Дело в том, что в Российской академии наук достаточно пестрый состав, туда входят сенатор Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров и даже патриарх Кирилл. Я бы мог понять, если бы подобные заключения об астрологии шли от епископа. Но даже он несколько лет назад в одной из программ заявил, что церковь знает и признают астрологию», — утверждает Зараев, не уточняя, какого епископа он имеет в виду.

Астролог добавил, что церковь выступает не против астрологии как таковой, а против того, чтобы предсказывать по ней судьбу человека, поскольку, по мнению РПЦ, судьбу определяет бог.

«Мир помнит множество великих астрологов, чей вклад и талант сложно отрицать. К сожалению, академики не хотят изучать историю и те принципы, на которых базируется астрология, методы прогнозирования. Это и приводит к подобным заявлениям», — отметил Зараев.

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