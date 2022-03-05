Венедиктов подтвердил своё увольнение с «Эха Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил РИА Новости, что совет директоров радиостанции разорвал с ним контракт. Он также сообщил, что редакция прекратила существование, а её сотрудникам предложат альтернативные варианты трудоустройства.

Расторгли [контракт], — сказал он, добавив, что будет развивать свои исторические проекты.

Ранее об увольнении главред написал в своём Telegram-канале.

Всё. Я свободен. Добби свободен, — говорится в сообщении.

3 марта Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации радиоканала и сайта в соответствии с решением совета директоров. Он отметил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о спецоперации на Украине.

В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию.