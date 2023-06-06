«Важны взлет и посадка»: реаниматолог назвал самые опасные стадии наркоза Реаниматолог Аксельрод назвал введение в сон и пробуждение наиболее сложными этапами наркоза

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

При проведении операций под общим наркозом наиболее опасными для пациентов и сложными для врачей являются первый и последний этапы — введение анестезии и пробуждение, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением анестезиологии-реанимации Российского научного центра хирургии им. Петровского, профессор РАН Борис Аксельрод. По его словам, большинство критических инцидентов происходит именно на этих стадиях.

Мы на лекциях для ординаторов часто так и говорим: важны взлет и посадка. А именно в «горизонтальном полете» решаются все задачи, которые перед нами ставят хирурги. И нам, как и летчикам, требуется много часов «налета», — подчеркнул Аксельрод.

Как отметил специалист, длительность анестезии при современном развитии технологий перестала быть фактором риска. По его словам, операция может продолжаться и 12, и 14 часов, если все это время осуществляется адекватный мониторинг.

Основные риски кроются в самой операции, а не в поддержании анестезии в течение столь длительного времени. Но, конечно, все это работает при условии адекватного мониторинга, подготовленных специалистов и так далее, — резюмировал реаниматолог.

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