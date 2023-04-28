Медик перечислил восемь поводов для экстренного вызова скорой помощи Врач Курин посоветовал вызывать скорую при симптомах инфаркта, инсульта и отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует восемь наиболее значимых поводов, при которых необходимо срочно звонить в скорую помощь, рассказал в беседе с Lenta.ru заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова города Москвы, врач — анестезиолог-реаниматолог Ян Курин. По его словам, это в первую очередь симптомы инфаркта или инсульта, а также острого пищевого отравления.

Это острая боль в животе с тошнотой и рвотой, боль за грудиной давящего характера, эпизоды потери сознания, внезапная острая одышка. Также это нарушение ритмов сердца, особенно если это сопровождается слабостью или потливостью, нарушение чувствительности какой-либо части тела, — рассказал медик.

Кроме того, он напомнил о необходимости срочного вызова врачей в случае сильного кровотечения на фоне травмы или без нее.

В случае если у пациента есть сомнения в том, насколько ему необходимо срочное прибытие врачей, он всегда может позвонить на пульт «103», где ему окажут консультативную помощь, добавил специалист.

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