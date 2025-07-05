Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 10:00

Ватрушки на скорую руку: сочная черника и воздушный творог в одном укусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные ватрушки с творогом и черникой сочетают в себе нежную сдобную основу, воздушную творожную начинку и яркие ягодные нотки. По этому рецепту на скорую руку у вас за полчаса будет готов целый противень булочек.

Горячие ватрушки получаются пышными, с хрустящей корочкой, а начинку из сочной черники и воздушного творога вы распробуете даже в одном укусе.

Для теста замесите 250 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо и щепотку соды. Раскатайте, вырежьте кружки и сформируйте бортики. Для начинки смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и 100 г черники. Выложите начинку в центр заготовок и выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Преимущества рецепта — простота приготовления, сбалансированный вкус (кисло-сладкая черника идеально дополняет нежный творог). Это идеальный вариант для семейного чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить пышные оладьи с содой за 15 минут.

ватрушки
творог
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.