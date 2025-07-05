Ватрушки на скорую руку: сочная черника и воздушный творог в одном укусе

Ватрушки на скорую руку: сочная черника и воздушный творог в одном укусе

Ароматные ватрушки с творогом и черникой сочетают в себе нежную сдобную основу, воздушную творожную начинку и яркие ягодные нотки. По этому рецепту на скорую руку у вас за полчаса будет готов целый противень булочек.

Горячие ватрушки получаются пышными, с хрустящей корочкой, а начинку из сочной черники и воздушного творога вы распробуете даже в одном укусе.

Для теста замесите 250 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо и щепотку соды. Раскатайте, вырежьте кружки и сформируйте бортики. Для начинки смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и 100 г черники. Выложите начинку в центр заготовок и выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Преимущества рецепта — простота приготовления, сбалансированный вкус (кисло-сладкая черника идеально дополняет нежный творог). Это идеальный вариант для семейного чаепития.

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