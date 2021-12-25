Вассерман рассказал, как повышение зарплат учителям «обидит всех»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что установление единой планки заработной платы учителям может обидеть людей по всей России. Он считает, что уровень жизни в регионах отличается. Об этом сообщает «Подъём».

Считаю, что образование — дело общефедеральное, его нельзя отдавать на усмотрение регионов. Соответственно, сетка платежей вроде бы действительно должна быть единой. Но уровень жизнь в разных регионах сильно отличается. Соответственно, сумма, в одном регионе представляющаяся совершенно нищенской, для другого региона будет непомерно высока. И это приведёт к тому, что обижены будут все, — заявил Вассерман.

Парламентарий добавил, что этот вопрос лучше решать тогда, когда межрегиональное неравенство будет сокращено в разы. Он отметил, что до этого момента «ещё далеко».

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что жители села имеют право на повышенную пенсию. При этом для получения увеличенной пенсии необходимо соблюдение нескольких условий. Сам перерасчёт происходит автоматически. Об этом сообщается на странице ПФР в социальной сети «ВКонтакте».

На повышенную пенсию могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, проживающие в сельской местности. При этом им необходимо иметь трудовой стаж не менее 30 лет в отрасли сельского хозяйства и не иметь при получении пенсии оплачиваемой работы.