Вандалы в Сочи осквернили Вечный огонь

В Сочи неизвестные сожгли траурный венок на Вечном огне городского мемориального комплекса, тем самым осквернив память павших в Великой Отечественной войне, сообщили в региональном управлении СК России. В ведомстве начали доследственную проверку по данному факту.

Данный инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также общественный резонанс, — говорится в сообщении ведомства.

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Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле в краевом следственном управлении CКР. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

30 августа сотрудники Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю обратили внимание на видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвящённом погибшим в годы Гражданской войны. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом.

Злоумышленниками оказались 16-летние ученики школ Севастополя, они и их родители были допрошены, проведён осмотр места происшествия, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который была сделана видеозапись.