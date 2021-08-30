Полиция ищет подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

В Севастополе двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, установленном в честь 100-летия окончания Гражданской войны. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом, теперь полиция ищет всех причастных к осквернению комплекса. Подробности сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Правоохранители наткнулись в соцсетях на соответствующее видео. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил севастопольскому подразделению незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств совершения этого низменного поступка в рамках процессуальной проверки.

Сейчас устанавливаются личности молодых людей. Подросткам грозит наказание за вандализм. Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917–1922 годов, открыт в Севастополе в апреле нынешнего года.

В мае следователи проводили проверку из-за видео в соцсетях, где девушка прикуривает сигарету от Вечного огня в Комсомольске-на-Амуре.