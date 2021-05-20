В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила от Вечного огня

Следователи начали проверку из-за видео в соцсетях, где девушка прикуривает сигарету от Вечного огня в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в главке управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл у Вечного огня мемориального комплекса «Землякам — комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны». Видео было обнаружено правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, — говорится в сообщении ведомства.
Девушке грозит наказание за вандализм.
Ранее сообщалось, что полиция подмосковных Химок задержала местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.