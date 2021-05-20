В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила от Вечного огня

В Москве сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, но взрывного роста новых случаев не наблюдается. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается ситуации, она остаётся сложной, но ещё раз говорю, не драматичной. <...> Взрывного роста не наблюдается, — сказал политик. Он отметил, что в столице наблюдается небольшой рост числа новых...