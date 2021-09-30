Валуев предложил ограничить число кошек и собак в квартирах

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев предложил ограничить число домашних животных размерами жилплощади, а также ввести обязательную регистрацию кошек и собак. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он говорит заявил, что все эти меры позволят закрепить реальную ответственность хозяина за содержание своих питомцев.

Депутат отметил, что определяющим фактором количества животных в одной квартире должна быть «ёмкость» зарегистрированной жилой площади.

Если делать какие-то ограничения, то нужно исходить из «квадратуры» помещения, в котором проживает хозяин. Количество животных должно соответствовать ёмкости помещения, — сказал Валуев.

По словам парламентария, начинать нужно с регистрации кошек и собак. По его мнению, только так владельцы смогут реально нести ответственность за домашних животных, делать им обязательные прививки. Регистрация питомцев также позволила бы легче находить их нерадивых владельцев.

Тогда прежде чем владелец заводил бы десять кошек, он бы подумал, какой расход в связи с ответственным содержанием предстоит ему нести, — считает он.

Ранее с подобной инициативой выступил мэр Саратова Михаил Исаев. Он предложил ограничить количество домашних животных, которых содержат жители города. По его словам, эта мера нужна для сокращения числа бездомных животных на улицах — очень часто люди выбрасывают своих питомцев. Исаев подчеркнул, что в первую очередь стоит установить лимит именно на собак.