Жар и головная боль: названы тяжёлые последствия вакцины от COVID-19

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже более 1,5 млн человек в России вакцинировали российским препаратом «Спутник V». В ближайшее время прививку от COVID-19 необходимо поставить 60% населения страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. С 18 января началась массовая вакцинация граждан. До этого множество россиян уже опробовали препараты в рамках клинических испытаний третьей фазы. NEWS.ru расспросил добровольцев, с какими побочными эффектами они столкнулись и как медики отслеживали их состояние.

Божене 23 года, несмотря на юный возраст, она панически боялась заболеть COVID-19. По этой причине в середине декабря прошлого года девушка решилась на участие в третьей фазе испытаний вакцины «Спутник V».

Устала сидеть дома как в бункере, когда, по идее, ждут учёба, подработка, поездки, встречи, музеи и выставки. Устала бояться и в каждом покашливающем прохожем видеть смертельную опасность, — сообщила она NEWS.ru.

Через семь часов после прививки девушку начало трясти, она почувствовала ломоту в костях, температура тела поднялась до 39 градусов. Жар сбила парацетамолом. Температура спала, но на следующий день болели спина и голова. Через несколько дней все симптомы исчезли. Вторую вакцину Божена поставила в начале января. Ближе к ночи появились новые симптомы.

Головная боль стала совсем лютой, усиливалась даже от взгляда на блёклый ночник в конце комнаты. Тяжеловато дышать, прострелы по всему телу, ломит поясницу. Опять выпила парацетамол, — описывает девушка дальнейшие симптомы.

На второй день на коже Божены выступило несколько волдырей. Девушка предполагает, что это могла быть аллергия на какой-то компонент препарата. Половина таблетки антигистаминного средства решила эту проблему. После этого все симптомы постепенно сошли на нет. Никаких признаков ОРВИ у Божены больше не было.

Божена Рынска Личный архив

Ещё хуже сказалась прививка на состоянии здоровья 50-летней Аллы из небольшого города в Поволжье. Женщина работает врачом кабинета УЗИ. По настоянию руководителя учреждения она поставила себе вакцину. Вечером того же дня поднялась температура тела до 39 градусов.

Поскольку она врач и сама работает в городской клинической больнице, то её положили в «ковидный» госпиталь. ПЦР-тест оказался положительным. По КТ вроде как есть небольшой процент поражения лёгких. До вакцины она сдавала такой же анализ, он был отрицательным, —​ рассказывает NEWS.ru подруга женщины Алина.

Сейчас Алла идёт на поправку. Вторую вакцину ставить не будет. Коллеги поддерживают женщину и тоже задумались о безопасности вакцинации.

В сентябре прошлого года, когда проходил третий этап испытаний вакцины «Вектор», 31-летний Данил решил стать добровольцем. Прививку поставил в Москве, в поликлинике № 46. Вторую вакцину получил там же в середине октября. Кроме протрузии межпозвонковых дисков, других хронических заболеваний у молодого человека нет. По словам Данилы, он привился «из-за страха за своё здоровье и здоровье близких».

В любом случае есть риски от любых вакцин. Вероятность побочного эффекта от прививки, я думаю, 1%, вероятность смерти от вируса — такая же в моей возрастной категории. Выбирая между побочным эффектом или смертью, я выбрал побочный эффект, — так объяснил NEWS.ru своё решение молодой человек.

После первой вакцины через 12 часов у Данилы поднялась температура до 37,3 градуса. Продержалась она примерно четыре часа, потом спала. После второй прививки сценарий повторился, температура тела поднялась до 37,7. Данил сбил жар, больше его ничего не беспокоило.

Как рассказал собеседник, он подвержен простудным заболеваниям. За год болеет ОРВИ два-три раза. Этой зимой молодой человек чувствует себя прекрасно — простуда его миновала. Через насколько месяцев Данил также привился от гриппа.

Единственное, чем остался недоволен молодой человек, — после вакцинации в медицинском учреждении у него не измеряли уровень антител. Этот анализ он сдал по своей инициативе. Так и определил, что всё-таки получил дозу лекарства, а не плацебо. Поэтому Данил сделал вывод, что результаты испытания вакцины «не совсем корректные», так как дальнейшие обследования многих пациентов не проводятся.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контактировал, но не подхватил

Тридцатисемилетний Алексей также оказался в числе первых россиян, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом «Спутник V». Прививку он получил 10 сентября, вторую — через 21 день. Хронических заболеваний у него нет.

Конечно, были сомнения, ставить или нет. Понимал, что вакцина не изучена до конца. Но сказалась усталость от самого вируса, масок, перчаток и прочего. К тому же от коронавируса умер мой коллега, которому не было и 30 лет. Я понимал, что болезнь «забирает» не только пожилых, — сообщил NEWS.ru Алексей.

После первой прививки он почувствовал признаки ОРВИ — головную боль и подъём температуры. После второй вакцины к этим симптомам добавилась ломота в теле. Недомогание продолжалось несколько часов, а потом прошло. Контрольный тест на антитела медики Алексею также не сделали. Анализ он сдал самостоятельно — так и выяснил, что в шприце было не плацебо.

За три месяца, которые прошли после вакцинации, собеседник NEWS.ru болел один раз. У него было ОРВИ с лёгким течением — заложенностью носа и насморком. Алексей рассказал, что много раз контактировал с больными COVID-19, но вирус не подхватил. Он убеждён, что это показатель эффективности вакцины.

Ирине 50 лет. Первую вакцину «Спутник V» она поставила 13 декабря, вторую — 8 января. Для неё стал неожиданным эффект от первой прививки — выброс адреналина. Женщина почувствовала необъяснимое беспокойство, но одновременно прилив сил. Уснуть могла с трудом. Также Ирина отметила небольшую боль в суставах, которые, по её словам, являются «слабым местом» в организме. Побочные действия от вакцины наблюдались несколько дней, потом прошли.

Хронических заболеваний у Ирины нет, более того — ни разу в жизни она не болела гриппом. Коронавирус — одно из немногих заболеваний, которое испугало её по-настоящему.

Это первая за долгие годы моя вакцинация, — сообщила NEWS.ru Ирина.

Павлу всего 37, но заболеть коронавирусом он боялся панически. Посещая общественные места, мужчина надевал не только маску и перчатки, но и защитные очки, чтобы вирус не смог проникнуть в организм через глаза. У Павла ожирение — это серьёзный фактор риска тяжёлого течения COVID-19. К тому же мужчина потерял старшего брата. В 45 лет он умер от последствий коронавируса.

Российской вакцине я доверяю. Эта технология используется очень давно. Она внушает доверие и вызывает понимание. Уверен, что не будет серьёзных побочных эффектов, — рассказал он NEWS.ru.

6 января этого года Павел поставил вакцину «Спутник V». Через несколько часов у него заболели мышцы на ногах и шея, поднялась температура до 37 градусов. На следующий день симптомы исчезли. Скоро мужчине предстоит вакцинироваться во второй раз — он опасается более тяжёлых последствий. У некоторых знакомых и родственников температура поднималась до 40 градусов и состояние было не из приятных.

Реакция организма на вакцину есть у людей любого возраста, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В кровь вводится аденовирусный белок, который является достаточно токсичным, но серьёзных побочных эффектов он не вызывает. Заразить коронавирусом человека с помощью вакцины невозможно.

Сам вирус в организм не вводится, от коронавируса только один белок. Он не обладает выраженным патогенным действием. Это вирус клетки разрушает, белок не может. Анатолий Альтштейн вирусолог вирусолог

Учёный отметил, что значительная часть реакций носит «психогенный характер» и происходит из-за волнения пациентов. Со всеми проявлениями Альтштейн рекомендует справляться симптоматически. Жаропонижающие и антигистаминные препараты облегчают состояние, но на качество вакцинации никак не влияют.