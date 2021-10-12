Вакцина «Вектора» от гриппа и COVID-19 будет сезонной

В России объединённая вакцина против гриппа и COVID-19 станет сезонной. В новосибирском научном центре «Вектор» рассказали «Известиям», что в настоящее время проводятся лабораторные исследования препарата.

С точки зрения платформы это будет векторная вакцина на основе вирусов гриппа А и В. Ключевая особенность — при вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19, — заявили в «Векторе».

Специалисты пояснили, что для наработки вакцин могут быть использованы уже существующие технологические площадки. При этом использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19.

Ранее американские специалисты клиники Майо в США рассказали, как отличить простуду от гриппа по симптоматике. По словам экспертов, болезнь в обоих случаях протекает примерно одинаково, но отличия всё же есть: при вирусе гриппа у человека температура выше, также появляется озноб, головная боль и головокружение. При этом специалисты отмечают, что простуда проявляется в организме человека постепенно, а при гриппе возможно проявление первых симптомов через несколько часов.