В Wildberries отреагировали на отзывы с кровавыми фото В Wildberries сообщили, что удаляют отзывы с фотографиями порезов и ран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания Wildberries оперативно удаляет отзывы покупателей, которые публикуют свои резаные раны под наборами лезвий, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что на основе текущей ситуации усилят модерацию отзывов и их проверку на соответствие правилам онлайн-платформы.

Мы зафиксировали жалобы пользователей и оперативно удаляем данный контент. Полное его удаление будет произведено в течение нескольких часов. На текущий момент модерация отзывов на Wildberries подразумевает их анализ на основе визуальной и текстовой семантики. Среди прочего, он включает в себя поиск спама, призывов к незаконным действиям и иного потенциально неприемлемого контента, — сообщили в пресс-службе.

30 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что покупатели-селфхармеры стали массово публиковать свои резаные раны под наборами лезвий и благодарить онлайн-маркет за «особо острый товар». Общественники попросили прокуратуру наказать маркетплейс за пропаганду суицида среди несовершеннолетних.

15 сентября представители Wildberries сообщили, что информация о массовых взломах личных кабинетов продавцов на платформе не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что хакеры после взломов аккаунтов создавали фейковые товары, выписывали штрафы или шантажировали предпринимателей. Однако в компании Wildberries заявили, что эти сведения не подтвердились.