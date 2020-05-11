В Волгоградской области начали проверку после видео о работающих без защиты

Видеозапись из инфекционного госпиталя, на которой видно, как медперсонал инфекционного госпиталя работает без надлежащих средств защиты, опубликованная рядом СМИ, вызвала вопросы у Комитета здравоохранения Волгоградской области. После этого ведомство инициировало проверку, сообщили в пресс-службе.
На кадрах врачи госпиталя ходят в наволочках на головах и без каких-либо других средств защиты,
Опубликовало видео издание v1.ru. В своём материале портал рассказал, что у приходящих на смену врачей из волгоградской больницы №16, которая в период пандемии коронавируса работает как инфекционный госпиталь, нет специальной одежды. При этом, не хватает даже косынок, поэтому медперсонал ходит в наволочках.
Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер сообщил о предоставлении регионами данных по COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен