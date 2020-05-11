В Волгоградской области начали проверку после видео о работающих без защиты

https://static.news.ru/photo/2f2d82fe-937f-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видеозапись из инфекционного госпиталя, на которой видно, как медперсонал инфекционного госпиталя работает без надлежащих средств защиты, опубликованная рядом СМИ, вызвала вопросы у Комитета здравоохранения Волгоградской области. После этого ведомство инициировало проверку, сообщили в пресс-службе.

На кадрах врачи госпиталя ходят в наволочках на головах и без каких-либо других средств защиты, передаёт РИА Новости.

Опубликовало видео издание v1.ru. В своём материале портал рассказал, что у приходящих на смену врачей из волгоградской больницы №16, которая в период пандемии коронавируса работает как инфекционный госпиталь, нет специальной одежды. При этом, не хватает даже косынок, поэтому медперсонал ходит в наволочках.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер сообщил о предоставлении регионами данных по COVID-19.