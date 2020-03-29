https://static.news.ru/photo/b122149e-71c1-11ea-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция составила протоколы о неисполнении родительских обязанностей на жителей Уфы, чьих детей задержали на организованном вопреки карантину концерте.

Силовики устроили облаву на ночной клуб, который собрал на концерте больше 50 человек. Информации о нарушителях «передали в полицию волонтёры», передаёт ТАСС.

Подростков доставили в отделение полиции, а результаты проверки «проигнорировавшего указ главы Башкирии» клуба передали в Роспотребнадзор. Число заражённых в республике — пять человек.

Как писал NEWS.ru, в России количество пациентов с COVID-19 достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки.